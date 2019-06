World War Z: su Epic Games Store è stato un successo

Il team di sviluppo di World War Z continua ad essere estremamente soddisfatto di come siano andate le vendite del gioco, in particolare quelle della versione PC.

Il gioco, che su PC è disponibile esclusivamente sull'Epic Games Store, ha raggiunto e superato infatti il traguardo delle 700.000 copie vendute. Stando a quanto dichiarato da Saber Interactive, tale cifra è superiore alle vendite del gioco in formato digitale sulle altre piattaforme sulle quali è disponibile lo sparatutto, ovvero PlayStation 4 e Xbox One. Per quanto riguarda invece l'edizione scatolata, al primo posto in assoluto troviamo la versione per la console Sony, le cui vendite hanno superato ampiamente quelle della versione Xbox One, sebbene in questo caso non siano stati pubblicati i numeri precisi.

L'unica cosa certa è che le vendite totali dello shooter a base di non morti hanno ormai superato i 2 milioni di copie e, per Saber Interactive, tale obiettivo è stato raggiunto grazie anche all'arrivo dell'Epic Games Store, piattaforma che è stata più volte elogiata dallo sviluppatore.

Vi ricordiamo che è ormai disponibile da qualche settimana la roadmap degli aggiornamenti di World War Z, alcuni dei quali saranno completamente gratuiti per i possessori del gioco.

Avete già letto la nostra recensione di World War Z?