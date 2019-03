World War Z si mostra nel nuovo trailer di gameplay "Stories in Tokyo"

Saber Interactive ha diffuso un nuovo video di gameplay relativo all'attesissimo sparatutto co-op World War Z ispirato al film di Paramount Pictures, nel quale viene introdotta anche una nuova mappa giocabile ambientata in Giappone nella giungla urbana di Tokyo.

Il nuovo trailer si chiama per l'appunto "Stories in Tokyo" e mostra l'ondata di zombi che ha invaso anche la capitale giapponese, mettendo in pericolo i giocatori che dovranno trascinarsi fino al bordo del mare. Saranno due le missioni disponibili al momento del lancio per quanto riguarda l'episodio di Tokyo, ma è prevista una missione bonus gratuita.

Il videogame è sviluppato con lo Swarm Engine di proprietà della stessa Saber, e sarà uno sparatutto co-operativo dove i giocatori potranno scegliere tra sei diverse classi di personaggi e un arsenale di armi a disposizione tra fucili, esplosivi, torrette, trappole e quant'altro. L'obiettivo è sopravvivere agli zombi e perfino agli altri esseri umani superstiti in multiplayer, nella modalità Players vs. Players vs. Zombies.

I preordini di World War Z sono già aperti, ed il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Pc a partire dal prossimo 16 Aprile. Che ve ne pare del nuovo trailer? Siete pronti a combattere la minaccia zombi per le strade di Tokyo?