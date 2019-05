È World War Z la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store

Se World War Z vi sta stuzzicando da qualche settimana e non stavate aspettando altro che un'offerta per farlo vostro, allora potrebbe essere giunta l'occasione perfetta per tornare a sforacchiare non morti.

La nuova promozione della settimana sul PlayStation Store è infatti legata proprio al titolo Saber Interactive, che potrà essere acquistato al prezzo di 27,99 euro invece che al prezzo ufficiale, pari a 39,99 euro. Il gioco si focalizza inoltre sulla cooperativa per 4 giocatori e, pertanto, è obbligatorio disporre di un abbonamento attivo al servizio PlayStation Plus per poter partecipare alle modalità online. Chiunque non sia abbonato al PS Plus potrà comunque completare la storia al fianco di 3 compagni controllati dall'intelligenza artificiale. Trattandosi inoltre della nuova offerta della settimana, lo sconto resterà attivo per 7 giorni e potrete quindi approfittare della promozione fino al prossimo mercoledì 29 maggio 2019.

Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli su questo sparatutto in terza persona a base di zombi, potete sempre dare un'occhiata alla nostra recensione di World War Z. Sapevate che, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, World War Z ha raggiunto i 2 milioni di copie vendute in soli 2 mesi?