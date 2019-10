World War Z: il nuovo video gameplay ci presenta i contenuti della Stagione 2

Dopo aver festeggiato l'ingresso di World War Z tra i Games With Gold, gli autori di Saber Interactive confezionano una video panoramica sui contenuti inediti che saranno introdotti nella Stagione 2 del loro ambizioso sparatutto post-apocalittico votato alla cooperativa multiplayer.

Il piatto forte della Season 2 sarà rappresentato dall'ingresso della modalità Orda, con roccaforti da difendere dalle ondate di zombie: per resistere agli attacchi dei non-morti, dovremo collaborare con gli altri giocatori e allestire le difese creando delle postazioni con mitragliatrici, zone di rifornimento e quant'altro possa servire a evitare il più a lungo possibile l'invasione.

Ci sarà poi spazio per nuovi capitoli della "storia" che saranno ambientati a New York e a Mosca, così come per armi inedite non meglio specificate, nuove specie di zombie ancora più devastanti, tantissimi oggetti cosmetici per personalizzare il proprio personaggio e nuovi livelli Prestigio che ci permetteranno sbloccare nuovi potenziamenti e customizzazioni.

Sempre durante la Stagione 2 di World War Z è prevista l'integrazione con il Cross-Play tra tutte le versioni del gioco e l'introduzione del più volte richiesto sistema dei Modificatori per le lobby private, grazie al quale potremo impostare liberamente le regole di ingaggio delle nostre partite agendo su di una serie molto ampia di parametri.

Il lancio della Stagione 2 del TPS cooperativo di Saber Interactive è previsto entro breve su PC, PlayStation 4 e Xbox One: prima di lasciarvi al video pubblicato sulle pagine del canale YouTube di IGN.com, vi riproponiamo la nostra recensione di World War Z a firma di Giuseppe Carrabba.