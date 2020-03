World War Z per PC gratis su Epic Games Store, link per il download

A sorpresa, Epic Games ha deciso di regalare World War Z per PC. Senza nessuna comunicazione, il gioco è ora completamente gratis e può essere scaricato in versione completa con DLC e pacchetti di espansione acquistabili a parte.

"World War Z è un adrenalinico sparatutto in terza persona cooperativo a quattro giocatori ambientato in un mondo infestato da gigantesche orde di zombi che si gettano selvaggiamente sulle loro prede ancora in vita. Incentrato su un gameplay frenetico e ispirato al popolare film della Paramount Pictures, World War Z esplora nuove storie e personaggi provenienti da tutto il mondo che dovranno intraprendere missioni travolgenti e di grande tensione, orribilmente emozionanti. Il tutto programmato specificatamente per i PC moderni."

Potete scaricare World War Z da Epic Games Store gratis risparmiando così 34.99 euro, avete tempo fino al 2 aprile per aggiungere il gioco all vostra libreria. Separatamente sono disponibili i pacchetti Eroi di Guerra, Professionisti e i bundle Militare, Biohazard e Lobo con prezzi a partire da 2.39 euro e fino a 7,99 euro. Indubbiamente una bella occasione per provare con mano questo adrenalinico shooter, aggiornato recentemente con il supporto per il cross play tra PC, PS4 e Xbox One.