World War Z: pubblicati i primi screenshot ufficiali del gioco

Dopo la presentazione ospitata ai Game Awards 2017,hanno pubblicato i primi screenshot ufficiali di World War Z, nuovo gioco a tema zombie basato sulla licenza dell'omonimo film.

"World War Z è sinonimo di paura e azione al cardiopalma, siamo entusiasti di poter catturare questo spirito in un'esperienza di gioco frenetica pensata per le moderne console e i PC" dichiara il CEO di Saber Interactive Matt Karch.

Al momento non si conoscono particolari dettagli sul gioco, a parte il fatto che vedrà luce nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per saperne di più, vi rimandiamo al trailer di World War Z mostrato durante i Game Awards 2018.