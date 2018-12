World War Z: rivelati requisiti minimi e consigliati dell'edizione PC

Saber Interactive ha appena rivelato i requisiti minimi e raccomandati dell’edizione PC di World War Z, titolo a tema zombie in arrivo nel corso del prossimo anno e ispirato all’omonimo film del 2013.

Di seguito, potete consultare i requisiti minimi e consigliati di World War Z su PC:

Minimi

Processore: i5-750/i3-530/Phenon 2 X4-810

RAM: 8GB

Sistema Operativo: Windows 7

Scheda Video: AMD R7 240/Nvidia GT 730 2GB/Intel HD530

Hard Disk: 20 GB do spazio libero

Raccomandati

Processore: i7-3970 @ 3.5GHz

RAM: 16GB

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Scheda Video: AMD R9 280/Nvidia GTX 960

Hard Disk: 20 GB di spazio libero

World War Z offrirà una campagna co-op in cui i giocatori verranno chiamati ad affrontare innumerevoli orde di zombie in alcune delle più grandi città del mondo, come Gerusalemme, New York e Mosca; per sopravvivere saranno necessarie organizzazione e lavoro di squadra. L’uscita del nuovo titolo di Saber Interactive era inizialmente prevista entro la fine dell’anno, tuttavia la compagnia ha deciso di rinviare il lancio per rifinire al meglio alcuni aspetti della produzione. Il gioco è adesso atteso nel corso del 2019 su Playstation 4, Xbox One e PC. Se World War Z vi ha incuriosito e volete saperne di più, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra anteprima pubblicata in occasione dell'E3 2018.