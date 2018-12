World War Z sarà pubblicato da Focus, nuovo trailer per le classi

Focus Home Interactive ha annunciato di aver acquisito i diritti di pubblicazione di World War Z su PlayStation 4 e Xbox One: il publisher distribuirà il gioco in formato digitale su PlayStation Store e Xbox Store nel 2019.

La versione PC di World War Z continuerà ad essere distribuita da Saber Interactive, per l'occasione i due publisher hanno pubblicato anche un nuovo video del gioco dedicato alle classi: Gunslinger, Hellraiser, Slasher, Medico, Fixer e Exterminator.

Ispirato all'omonimo film targato Paramount del 2013, World War Z è uno shooter multiplayer fortemente incentrato sulla cooperativa, il gioco è atteso per il prossimo anno su PC, PS4 e Xbox One, al momento il publisher non ha fornito una data di lancio precisa, limitandosi a dichiarare che la pubblicazione è prevista indicativamente per la seconda metà del 2019.