World War Z: svelata la roadmap degli aggiornamenti

Saber Interactive, in partnership con Focus Home Interactive, ha annunciato la prima fase della roadmap dei contenuti post-lancio di World War Z, il co-op shooter ispirato al film blockbuster di Paramount Pictures.

Dopo aver celebrato più di 1 milione di unità vendute durante la prima settimana di lancio su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC (tramite Epic Games Store), il team World War Z offrirà nuove modalità di gioco, funzionalità e miglioramenti mese per mese.

A Maggio, una missione ambientata a Tokyo sarà disponibile insieme a una terrificante tipologia di zombi che sputa un virus mortale e che può tornare in vita se non correttamente uccisa. A Giugno sarà disponibile una nuova difficoltà a sei teschi con una ricompensa unica, oltre a bonus cosmetici e altro ancora. A Luglio, i giocatori potranno scoprire la nuova modalità Weekly Challenge, oltre a cosmetici e altri extra.

Altri importanti aggiornamenti, ancora in fase di sviluppo per ulteriori aggiornamenti gratuiti, includono una wave-based survival mode, lobby private, la possibilità di cambiare classe durante le partite PvPvZ, field of view (FOV) e livello di detail sliders su PC e altro.