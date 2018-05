World War Z torna a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer ambientato a Mosca

Dopo circa 5 mesi di assenza dalle scene, il gioco ufficiale di World War Z torna a far parlare di sé: Saber Interactive e Warner Bros hanno infatti pubblicato un interessante trailer in cui ci vengono mostrate diverse scene di gameplay.

Il filmato ci presenta brevemente una delle ambientazioni di gioco, ovvero Mosca. Come possiamo leggere nella descrizione del filmato, World War Z offrirà una campagna co-op che ci porterà in diverse parti del mondo, dalla capitale russa a New York e Gerusalemme: "Sfrutta strategicamente le trappole, le barriere e l'ambiente circostante al fine di rallentare le inarrestabili orde di non-morti. Unisci le forze con i tuoi amici per sopravvivere e scatena una tempesta di fuoco da ogni direzione grazie a una vasta gamma di esplosivi e armi pesanti". Da sottolineare, inoltre, il "coming soon" che compare alla fine del trailer: l'uscita di World War Z potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo? Per il momento sappiamo solamente che il gioco è atteso nel corso del 2018 su PC, Playstation 4 e Xbox One, ma non è escluso che la data di lancio possa essere annunciata nel corso dell'E3 2018, che ormai è alle porte. Quali sono le vostre aspettative per questo titolo?