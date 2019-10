World War Z: l'update Kill it with Fire aggiunge nuove missioni e il Lanciafiamme

Dopo aver delineato il programma dei contenuti della Stagione 2 di World War Z, gli autori di Saber Interactive aggiornano il loro apprezzato multiplayer cooperativo "alla Left 4 Dead" per accogliere delle missioni inedite e un'arma che promette di "accendere" l'entusiasmo degli appassionati.

Il trailer di presentazione di "Kill it with Fire" illustra infatti gli elementi aggiuntivi di questo update disponibile da oggi, martedì 29 ottobre, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Una volta provveduto ad aggiornare World War Z all'ultima versione, gli appassionati dello sparatutto online ambientato in questa dimensione post-apocalittica potranno partecipare a due missioni PvE nuove di zecca: la prima, Dead in the Water, vedrà i sopravvissuti di New York attraversare il fiume Hudson per fuggire a un'ondata di zombie, mentre la seconda, Resurrection, ci porterà a esplorare i tunnel della metropolitana di Mosca per scampare alla morte certa rappresentata dall'invasione dei non-morti.

Sempre grazie a Kill it with Fire assistiamo inoltre all'ingresso di una spaventosa arma pesante, il Lanciafiamme, ma anche di diverse personalizzazioni a tema Halloween (come se non bastassero i toni dark e splatter del gioco "normale"...!) e dei riconoscimenti per chi raggiunge i livelli più elevati. L'ultima novità dell'update riguarda invece il lancio del Season Pass, un pacchetto aggiuntivo comprensivo di tutti gli oggetti esclusivi, i boost di esperienza e gli elmenti di customizzazione delle Stagioni 1 e 2 di. Su queste pagine trovate la nostra recensione di World War Z.