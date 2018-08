World War Z uscirà nel 2019 su PS4, Xbox One e PC: vediamo il nuovo trailer

Saber Interactive ha annunciato che il gioco di World War Z sarà disponibile nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer con diverse scene di gameplay.

Dopo l'ultimo gameplay trailer ambientato a Mosca, Saber Interactive ha pubblicato un nuovo trailer che mostra le gigantesche orde di zombie che saremo chiamati ad affrontare nel gioco di World War Z. Ricordiamo che il titolo offrirà una campagna co-op che ci porterà in diverse parti del mondo, dalla capitale russa a New York, passando per Gerusalemme, invitando i giocatori a collaborare per avere la meglio sui morti viventi.

Grazie alla nuova finestra di lancio fornita dagli sviluppatori, adesso sappiamo che World War Z sarà disponibile nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi lasciamo con il nuovo gameplay trailer riportato in cima alla notizia.