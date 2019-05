World War Z ha venduto 320mila copie solo su Epic Games Store

World War Z continua a macinare numeri importanti, ed il dato che è arrivato poche ore fa certifica anche l'ottimo stato di salute di Epic Games Store, la piattaforma che ha ormai apertamente dichiarato guerra a Steam, dividendo il parere degli utenti.

Il videogame ha infatti venduto oltre un milione di copie in sole due settimane, stando agli ultimi dati, di cui 320mila copie solamente tramite l'Epic Games Store, un risultato considerevole sia per gli sviluppatori che per la piattaforma stessa, che ha rimpinguato i suoi numeri anche grazie alle vendite di Satisfactory, altra sua escusiva dagli ottimi risultati nonostante l'esclusione da Steam.

Il titolo più venduto sulla piattaforma però resta Metro: Exodus, che ha più che raddoppiato le vendite del suo predecessore nello stesso lasso di tempo. La politica aggressiva riguardo le esclusive e la promessa di aggiungere in futuro nuove funzionalità su Epic Games Store, sta effettivamente rendendo la piattaforma della software house una valida alternativa a Steam, chiudendo di fatto la sorta di monopolio che si era venuto a creare negli ultimi anni.

