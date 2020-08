I Worlds 2020 di League of Legends inizieranno il 25 settembre e si terranno a Shanghai!

Il Campionato Mondiale 2020 si terrà esclusivamente a Shanghai, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa. Per assicurare il benessere e la sicurezza di chiunque sia coinvolto nell’organizzazione del Mondiale 2020, tutti gli stage si terranno nella città cinese.

Nicolo Laurent, CEO di Riot Games, e John Needham, Global Head of Esports, hanno fornito un nuovo update (che potete vedere in allegato alla notizia) sui piani attuali della compagnia solo poche ore fa.

I migliori team delle leghe regionali di tutto il mondo competeranno in questa incredibile competizione dedicata all’esport di LoL, che inizierà il 25 settembre e si concluderà il 31 ottobre.

Tenere l’evento in una singola città ridurrà i viaggi nel corso del torneo e ci darà la possibilità di controllare più da vicino l’ambiente dello show. Un po' come sta avvenendo negli Stati Uniti con il "campionato-bolla" della NBA.

Continuiamo a rispettare le linee guida di diverse organizzazioni sanitarie e delle autorità locali e nazionali per dare priorità alla sicurezza dei nostri giocatori, fan e chiunque sia coinvolto nell’organizzazione del Mondiale 2020.

Le finali si terranno nel nuovissimo Pudong Soccer Stadium

Siamo lieti di annunciare che le finali del Campionato Mondiale saranno l’evento inaugurale del nuovissimo Pudong Soccer Stadium. Oltre a essere la nuova casa dello Shanghai SIPG F.C., questa arena è stata progettata per diventare un luogo di incontro chiave per fitness, divertimento e intrattenimento. Ospiterà inoltre la AFC Asian Cup 2023.

Se le linee guida locali per gli eventi ci permetteranno di avere un pubblico, le informazioni sui biglietti e i protocolli di sicurezza per coloro che vogliono partecipare saranno rese pubbliche nelle prossime settimane.

Le prime fasi del torneo si concentreranno sull’esperienza digitale per gli spettatori e non saranno giocate davanti a una audience dal vivo. Vogliamo che i nostri piani per lo show rimangano una sorpresa, ma vogliamo anche rassicurare tutti i fan sul fatto che puntiamo a offrire in versione virtuale la nostra unica e viscerale esperienza sportiva nel corso di tutto l’evento, nello stile che caratterizza l’esport di League of Legends.

Dall’Elder Dragon del 2017 alla tecnologia Holonet dello scorso anno con i True Damage, abbiamo sempre provato a innovare l’esperienza degli spettatori e siamo incredibilmente entusiasti dello show di quest’anno. “Take Over” è il tema del Campionato Mondiale di quest’anno.

Grazie al supporto continuativo e duraturo dei nostri fan, in soli 10 anni, siamo passati da un piccolo palco al Dreamhack, a giocare in molte delle più prestigiose location al mondo. Il motto di quest’anno, “Take Over”, non riguarda solamente il futuro dell’esport ma il futuro dello sport in generale!

Torneremo in Cina nel 2021 per il tour multi-città del Campionato Mondiale, portando la nostra esperienza sportiva live a tutti i fan in giro per il Paese, così come ci eravamo prefissati per quest’anno. Il Nord America ospiterà il Campionato Mondiale nel 2022.