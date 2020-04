Worlds 2020: Riot modifica i criteri per partecipare, occasione per l'Europa

Riot Games ha cancellato il Mid Season Invitational di League of Legends, come vi avevamo già riportato. Le squadre ora possono pensare solo al Summer Split e ai League of Legends World Championship 2020.

L'assenza dell'evento di metà stagione portato Riot a fare numerosi cambiamenti, in particolare riguardo all'assegnazione dei seed regionali.

La dichiarazione ufficiale sul blog di League of Legends spiega i cambiamenti per i seed, ovvero i posti riservati alle qualificate di ogni regione in cui si suddivide l'universo competitivo di LoL.

"Per tenere conto dell'assenza di MSI, nonché della fusione tra LMS e LST", ha affermato il post, "implementeremo diverse modifiche alla quantità di squadre che ogni regione schiererà al Worlds".

Il post rivela che sia la Pro League cinese (LPL) che il League of Legends European Championship (LEC) potranno portare quattro squadre. Il VCS (Vietnam), invece, riceverà un seed aggiuntivo di default, potrando le squadre partecipanti a due.

I Worlds 2020 dovrebbero esser così suddivisi: LPL (Cina), LEC (Europa): 4 squadre; LCK (Corea, che dall'anno prossimo passerà al formato in franchising), LCS (Nord America): 3 squadre; PCS (Sud-est asiatico), VCS (Vietnam): 2 squadre; CBLOL (Brasile), TCL (Turchia), LJL (Giappone), LLA (America Latina), OPL (Oceania), LCL (Commonwealth of Independent States): 1 squadra.