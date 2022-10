Worlds 2022, finisce fase gironi: dominio cinese e coreano, come saranno quarti di finale

Lo scorso venerdì abbiamo seguito la chiusura del girone A di Worlds 2022, mentre nel corso del weekend si sono chiusi gli ultimi gironi della competizione massima di League of Legends: vediamo come si sono posizionate le squadre e la pianificazione della fase a eliminazione diretta.

La notte tra 14 e 15 ottobre ha visto il girone B definirsi in via definitiva con l’eliminazione delle due rappresentanti occidentali, G2 Esports ed Evil Geniuses. A dominare sono state ancora una volta la cinese JDG e i sudcoreani di DWG KIA, i quali si sono dovuti sfidare due volte in un Tie Breaker mozzafiato. Alla fine, però, JDG Intel Esports Club si è aggiudicata il primo posto del girone con 6 vittorie e 1 sconfitta.

Tra sabato 15 e domenica 16, dunque, c’è stata la partita più intrigante della fase a gironi di Worlds 2022, con l’upset dei vietnamiti di GAM Esports contro gli ostici cinesi Top Esports, entrambe poi eliminate dalla competizione. A beneficiarne sono stati quindi DRX e Rogue, con i primi che hanno chiuso il girone in prima posizione dopo essersi qualificati grazie ai Play-In.

I Rogue, dunque, restano gli unici rappresentanti europei e occidentali, dato che la notte tra domenica e lunedì ha visto l’eliminazione dei 100 Thieves e di CTBC Flying Oyster. Anche in questo caso abbiamo assistito a un Tie Breaker tra Corea del Sud e Cina, con la sfida tra Royal Never Give Up e Gen.G: questi ultimi sono dunque riusciti ad aggiudicarsi il primo posto nel girone dopo due vittorie consecutive contro RNG, squadra peraltro costretta all’isolamento causa COVID.

Con questi risultati, dunque, i quarti di finale di Worlds 2022 si presentano così:

Rogue vs JDG

RNG vs T1

DWG KIA vs Gen.G

Edward Gaming vs DRX

Con quattro rappresentanti della Corea del Sud posizionate così, è chiaro che si potrebbe persino assistere a un derby in finale nel caso in cui T1 e almeno una squadra dal bracket opposto riescano a vincere tutti gli scontri. Lo stesso vale per la Cina, con EDG, JDG e RNG pronte a lottare per arrivare all'ultimo match. I Rogue non avranno affatto un percorso semplice e, a dirla tutta, ogni partita a cui assisteremo si prospetta come una “finale anticipata” data l’alto livello offerto da tutti i team. Pronti allo spettacolo?

Al di fuori di Worlds 2022, invece, si parla del rework di Neeko in arrivo su League of Legends.