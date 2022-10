Worlds 2022: JDG stendono Rogue 3-0, restano solo LCK e LPL ai Mondiali

Dopo la chiusura della fase a gironi di Worlds 2022, finalmente ha avuto inizio la fase a eliminazione diretta che vedrà le migliori 8 squadre sfidarsi fino alla finale. Il primo match ha visto subito i rappresentanti occidentali Rogue contro JDG, in una partita completamente a senso unico.

La serie alla meglio di tre è iniziata in maniera convincente per i Rogue, ma i JDG hanno trovato una via verso il successo grazie al jungler Kanavi che, con gank e rotazioni dal tempismo perfetto, ha dominato la Landa e tolto al rivale Malrang tante opportunità per controbattere. I Rogue hanno cercato di rispondere, ma con un singolo teamfight la vittoria è arrivata in mano dei JDG.

Da questa prima partita si è vista la demoralizzazione della compagine europea che, nel resto della BO3, ha cercato di rispondere con convinzione ma senza riuscirci. Il secondo match ha infatti visto il dominio JDG su ogni fronte, con Kanavi ancora una volta decisivo nelle fasi iniziali grazie a dei gank nella corsia inferiore. Il vantaggio d’oro ha continuato a crescere fino alla chiusura del match, con i cinesi 6.000 monete avanti rispetto a Rogue già a 20 minuti.

Il terzo match è stato il più coinvolgente, con i Rogue che hanno mostrato di nuovo la voglia di vincere nonostante si fosse già arrivati al match point. Il team europeo si è fatto cogliere impreparato in più occasioni, ma poi hanno controllato la mappa nell’early game sufficientemente bene per tracciare Kanavi e giocare su tutta la mappa. Il vantaggio di JDG è giunto però in poco tempo, con quest’ultima squadra ancora una volta mostratasi superiore nel recupero e nella gestione del vantaggio.

Ora la competizione vedrà soltanto squadre da Corea del Sud (LCK) e Cina (LPL). Quale sarà la regione che si aggiudicherà il titolo mondiale?

In attesa di una risposta a questa domanda, ci prepariamo anche al debutto di K’Sante sulla Landa degli Evocatori.