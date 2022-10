Worlds 2022, primi risultati gruppi: Faker mostruoso e dominio EU nella seconda giornata

Dopo la fine della fase Play-In di Worlds 2022, finalmente è giunto il momento di seguire la fase a gruppi della massima competizione di League of Legends. Dopo la chiusura della seconda giornata, vediamo i risultati fino a oggi e la classifica attuale dei singoli gironi.

La prima giornata è iniziata con la vittoria di Fnatic contro Cloud9, ottenuta dopo una lenta rimonta da parte di Upset e soci: il primo derby occidentale ha quindi premiato la compagine europea. Hanno seguito, tra i match più interessanti, la vittoria di DWG KIA contro G2 Esports, la combattuta lotta tra JDG Esports ed Evil Geniuses, la mostruosa performance di Faker contro i campioni in carica di Edward Gaming, e la sconfitta di Gen.G contro Royal Never Give Up.

La seconda giornata, dunque, ha visto i Rogue sconfiggere i coreani dei DRX (finora imbattuti dopo la fase play-in), e le grandi vittorie di G2 e Fnatic contro rispettivamente Evil Geniuses e T1: le squadre europee hanno tutte vinto nella notte tra 8 e 9 ottobre! Dopodiché, i cinesi degli EDG hanno sconfitto i C9, c’è stato l’esordio vincente di Top Esports e, infine, la vittoria di JDG contro DWG KIA.

La classifica, dunque, è la seguente:

Girone A

Fnatic (2-0) T1 (1-1) Edward Gaming (1-1) Cloud9 (0-2)

Girone B

JDG Esports (2-0) DWG KIA (1-1) G2 Esports (1-1) Evil Geniuses (0-2)

Girone C

Rogue (1-0) Top Esports (1-0) GAM Esports (0-1) DRX (0-1)

Girone D

CTBC Flying Oyster (1-0) Royal Never Give Up (1-0) Gen.G (0-1) 100 Thieves (0-1)

Nel mentre, è ufficiale la fusione tra KOI e Rogue.