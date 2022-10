Worlds 2022, risultati terza e quarta giornata: i Rogue non si fermano più!

Giusto due giorni dopo avere visto i primi risultati dei gruppi di Worlds 2022, il massimo torneo internazionale di League of Legends ora in svolgimento negli Stati Uniti, torniamo oltreoceano per recuperare la terza e quarta giornata di Worlds 2022 analizzando le performance delle varie squadre.

La notte italiana del 10 ottobre è iniziata con la vittoria dei Rogue contro i GAM Esports: dopo una prima fase di “stallo” ed equilibrio generale, è bastato un Barone e un teamfight per chiudere la pratica in circa 40 minuti, portando la compagine di Odoamne sul 2-0. Successivamente, i 100 Thieves hanno cercato di dare filo da torcere ai coreani dei Gen.G, che però alla fine sono riusciti a superare l’ostacolo. Il resto delle partite potrebbero essere definite come uno “stomp” generale, con le vittorie decise di EDG su Fnatic, T1 su Cloud9, RNG su CFO e DRX su Top Esports.

La ultima giornata dell’11 ottobre, invece, ha visto la sconfitta dei G2 Esports contro i cinesi dei JDG Gaming, nonostante per la maggior parte del tempo gli europei si siano trovati in vantaggio. È bastato poi un teamfight a circa 32 minuti per lasciare a Yagao e soci la vittoria. Più esaltante è stato il dominio dei Rogue sui Top Esports, che ha portato così un Comp furioso a punteggio pieno in un girone tutt’altro che semplice. Hanno seguito, dunque, le vittorie di DWG KIA contro Evil Geniuses, RNG contro 100 Thieves, Gen.G contro CFO e DRX contro GAM Esports.

I gironi, di conseguenza, sono nello stato seguente:

Girone A

T1 (2-1)

Fnatic (2-1)

Edward Gaming (2-1)

Cloud9 (0-3)

Girone B

JDG Esports (3-0)

DWG KIA (2-1)

G2 Esports (1-2)

Evil Geniuses (0-3)

Girone C

Rogue (3-0)

DRX (2-1)

Top Esports (1-2)

GAM Esports (0-3)

Girone D

Royal Never Give Up (3-0)

Gen.G (2-1)

CTBC Flying Oyster (1-2)

100 Thieves (0-3)

In chiusura, se siete interessati potete vedere anche com’è finita la fase Play-In di Worlds 2022.