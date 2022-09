Niente Worlds 2022 per Upset e Hylissang? Arrivano sostituti in casa Fnatic

Anche quest’anno Upset potrebbe saltare il Campionato Mondiale di League of Legends, e a quanto pare Hylissang potrebbe unirsi a lui: i due botlaner di casa Fnatic sono stati fermati dal COVID-19 e potrebbero mancare alla prima partita del torneo.

La presenza del duo titolare ancora non è da escludersi del tutto e la risposta definitiva arriverà entro domani, 28 settembre 2022, ma l’organizzazione ha già cercato di risolvere il problema per le partite del play-in: Rhuckz, dal team ERL del Fnatic “Fnatic TQ”, è stato aggiunto come settimo giocatore all’interno del roster dopo il via libera da parte di Riot Games.

Questa aggiunta di emergenza potrebbe aiutare i Fnatic nel caso in cui Hylissang si trovi costretto a restare fuori dai giochi ancora per un po’ di tempo. Al contempo, BEAN dovrebbe sostituire Upset come ADC esattamente come visto durante Worlds 2021. Insomma, per i due giovani potrebbe essere una ottima occasione per mostrarsi al pubblico.

Nel frattempo, come potete vedere dal tweet in calce alla notizia, Fnatic monitorerà ancora la condizione di Upset e Hylissang per valutare la loro preparazione in vista del torneo. Chissà se riusciranno a farsi valere in Messico e qualificarsi alla fase a gironi!

Nel mentre, ricordiamo che si sta avvicinando il torneo Red Bull Factions.