Worlds Adrift chiude i battenti: parte il review bombing su Steam

I Bossa Studios annunciano la chiusura dei server di Worlds Adrift e, così facendo, scatenano la reazione veemente della community di Steam. Sulla pagina dello store di Valve dedicata all'originale sandbox sci-fi degli autori londinesi è così partita la protesta degli utenti sotto forma di review bombing.

Eppure, gli sviluppatori inglesi resi celebri dalle bizzarre esperienze videoludiche di I Am Bread e Surgeon Simulator hanno voluto confezionare un video per spiegare i motivi di questa dolorosa scelta che, come potete facilmente immaginare, derivano dall'impossibilità di mantenere attivi i server a causa dello scarso numero di giocatori e delle mancate entrate derivanti dal negozio interno per le microtransazioni facoltative.

Evidentemente, il messaggio dei Bossa Studios sembrerebbe essere stato rimandato al mittente da parte di una larga fetta degli appassionati di Worlds Adrift, come si evince dal crescente numero di giocatori che ha voluto servirsi dello strumento delle recensioni utente di Steam per manifestare il proprio disappunto.



Un fenomeno, quello del review bombing, che ha interessato nei mesi scorsi anche altre produzioni maggiori come Borderlands (per la decisione di Gearbox di pubblicare Borderlands 3 in esclusiva su Epic Games Store) o Metro Exodus (anche qui, per via dell'esclusività concessa all'Epic Store), tanto da indurre Valve ad annunciare la volontà di creare un team apposito per combattere questo fenomeno.



A ogni modo, la data in cui avverrà la chiusura definitiva dei server di Worlds Adrift verrà comunicata nel corso dei prossimi giorni: fino ad allora, chi desidera esplorare le isole fluttuanti di questo MMO a mondo aperto votato al multiplayer cooperativo può ottenere gratuitamente tutti gli elementi cosmetici del negozio.