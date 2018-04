Wormhole Wars unisce Portal ed Halo in un FPS ibrido che arriverà l'anno prossimo

Alcuni giochi non hanno bisogno di inventare nuove rivoluzionarie meccaniche o di stabilire nuovi paradigmi per essere considerati buoni titoli. Potrebbe essere il caso di Wormhole Wars, che non fa altro che prendere le idee che stanno alla base della serie Portal di Valve e metterle in un contesto molto simile a quello di Halo.

Atteso per il febbraio dell'anno prossimo, Wormhole Wars è uno sparatutto in sviluppo presso gli studi di 1047 Games; il titolo ha visto recentemente crescere i fondi dedicati al suo sviluppo e si prepara ora a farsi conoscere dal suo pubblico grazie ad una lunga serie di video gameplay.

Da questi possiamo apprezzare le doti migliori che sembrano contraddistinguere il progetto, come la velocità di movimento del personaggio e la sua ampia manovrabilità all'interno di mappe di gioco tutto sommato parecchio contenute. Questo aspetto del titolo è impreziosito e reso ancora più interessante dall'aggiunta della meccanica che ha reso famosa la serie Portal di Valve, il tutto inserito in un contesto che ricorda molto quello di Halo 4 e 5, sia per il design delle armi che dei modelli dei personaggi.

Al momento Wormhole Wars sembra ancora essere un progetto alquanto grezzo e sicuramente ha bisogno di maggior tempo per essere rifinito, ma la sua data di uscita è ancora lontana e 1047 Games potrebbe fare miracoli nel frattempo.

Voi cosa ne pensate di questo gioco? Vi ispira? Se volete provarlo potete registrarvi all'open alpha sul suo sito ufficiale.