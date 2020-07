Worms Armageddon si aggiorna a 21 anni dalla pubblicazione

Siamo ormai ben abituati agli aggiornamenti continui dei giochi. Tuttavia, a meno che non siano dei live service, è davvero molto difficile vedere un nuovo update dopo uno/due anni dalla pubblicazione.

Per questo motivo fa un certo effetto scoprire che Worms Armageddon, un gioco del 1999 che all'alba del nuovo millennio ha messo a dura prova le amicizie dei videogiocatori della vecchia guardia, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento. Quatta quatta, lo scorso venerdì Team17 ha pubblicato un vero e proprio major update (il 3.8), che ha arricchito il classico con tante novità e una lunga serie di bug fixes (ben 370)!

Tra le aggiunte si segnalano l'introduzione della modalità In Finestra, di RubberWorm (una popolare mod che i più smanettoni possono utilizzare per modificare la fisica del gioco) e di oltre 70 nuove impostazioni che possono aggiungere un bel po' di pepe ai match. Ad esempio, c'è un'opzione che permette ai vermiciattoli di fare fuoco più di una volta durante il turno. Nonostante tutte queste novità, Worms Armageddon è ancora compatibile con Windows 95! Un modo davvero speciale per festeggiare il 25° anniversario della serie, non c'è che dire.

Ne approfittiamo per ricordarvi che a fine anno verrà pubblicato Worms Rumble su PlayStation 4, PS5 e PC: sarà il primo esponente della serie con un sistema di combattimento in tempo reale e una modalità battle royale!