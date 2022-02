Worms entra nel mondo NFT, lo sviluppatore di Going Under lascia il Team17 per questo

Il Team17 ha deciso di entrare nel mondo degli NFT con MetaWorms, piattaforma che permetterà di vendere e acquistare non-fungible token dedicati ai celebri vermi armati fino ai denti. Ma questa mossa non ha convinto proprio tutti...

In particolare è piuttosto accesa la reazione di Aggro Crab, studio indipendente che con Team17 ha pubblicato Going Under, tuttavia non ci saranno altri giochi del team pubblicati da questa etichetta, asseriscono i fondatori di Aggro Crab.

"In Aggro Crab non condividiamo assolutamente la decisione di Team17 di supportare gli NFT. Non crediamo che questi siano utili e sostenibili, anzi, spesso sono una truffa. Vi chiediamo di non offendere e minacciare gli impiegati di Team17 e tutti gli sviluppatori che lavorano per loro, noi da parte nostra non collaboreremo più con questa realtà e invitiamo altri studi indipendenti a fare altrettanto."

Una scelta, quella del Team17, che potrebbe ripercuotersi sull'intera azienda dal momento che all'appello di Aggro Crab potrebbero aderire anche altri studi che hanno un contratto di publishing con l'etichetta. Team17 al momento non si è pronunciata a riguardo e non ha commentato le parole di Aggro Crab, una situazione certamente delicata per il publisher, che si trova ora a dover gestire accuse forti da parte della scena indie.