Worms Rumble: annunciate le versioni Xbox Series X|S, Xbox One e Switch

Già disponibile su PC e PlayStation 4 dallo scorso dicembre, e distribuito gratuitamente da Sony tramite l'abbonamento al PlayStation Plus, Worms Rumble è stato annunciato anche nelle versioni Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Gli sviluppatori di Level17 si sono limitati a dichiarare che il suo titolo multiplayer arena a 32 giocatori arriverà sulle console Microsoft e Nintendo nel corso di quest'anno, ma non ha specificato una data di lancio più precisa, né ha anticipato delle eventuali novità riguardanti i nuovi formati del titolo. Non ci resta dunque che attendere i prossimi aggiornamenti da parte dello studio.

Worms Rumble presenta intensi combattimenti multipiattaforma in arene da 32 giocatori. Due le modalità principali con cui divertirsi: i frenetici Deathmatch, da giocare in singolo, e gli intensi Last Worm Standing, pensati invece per la cooperazione a squadre. Il gioco offre una varietà di armi come il bazooka, il fucile a pompa e il lanciatore di pecore, oltre a tante altre nuove aggiunte all'armeria con cui avere la meglio sui propri avversari invertebrati. "Personalizza il tuo verme, prendi parte a sfide ed eventi stagionali e sperimenta nuovi modi di giocare. Questo è Worms, reinventato".

Già disponibile su PC e PS4, Worms Rumble arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2021. Per un approfondimento sul titolo, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione di Worms Rumble.