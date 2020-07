Worms Rumble arriva su PS5, PS4 e PC, con tanto di battle royale: ecco il primo trailer!

Nel corso della giornata di mercoledì 1 luglio, i vertici Sony hanno annunciato l'iniziativa PlayStation Indie, volta a presentare al pubblico una nuova selezione di produzioni indipendenti in arrivo sull'ecosistema PlayStation.

Oltre all'annuncio della versione PS4 di Haven o l'annuncio di Carto, ha trovato spazio anche la pubblicazione del primo trailer di Worms Rumble, nuovo capitolo della celebre saga, in arrivo su console e PC. Il filmato, disponibile direttamente in apertura a questa news, introduce alcune delle caratteristiche essenziali del titolo.



Per il debutto su next-gen, la saga di Worms abbandono l'approccio a turni per sposare un combat system in tempo reale. Di conseguenza, il team di sviluppo ha dovuto ripensare completamente il modo in cui i protagonisti si muovono nello spazio. I Worms potranno dunque strisciare in maniera decisamente più veloce, ma anche di rotolare a grande velocità lungo l'arena, realizzare schivate e salti sulle pareti per raggiungere aree sopraelevate. A queste caratteristiche si aggiunge la volontà di supportare il cross-play, che andrà a servizio della modalità multiplayer online a 32 giocatori proposta da Warms Rumble. Quest'ultima consentirà ai giocatori di fronteggiarsi in Last Worm Standing, una vera e propria battle royale, Last Squad Standing, con dieci team da tre giocatori. Infine, è stata confermata la possibilità di personalizzare il proprio Warm.

Worms Rumble al momento è privo di una data di pubblicazione specifica, ma il team di sviluppo ha confermato che il gioco approderà su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC nel tardo 2020.