Worms Rumble, avvistata la lista Trofei: leak per il gioco gratis con PS Plus

L'annuncio di Worms Rumble ha trovato spazio nel corso dell'appuntamento con il format PlayStation Indie trasmesso da Sony nel corso dell'estate di quest'anno.

Attesa entro la fine dell'anno, la data di lancio della produzione è stata di recente confermata ufficialmente. Worms Rumble approderà su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC il prossimo 1 dicembre, ma non solo. Il battle royale non si accontenterà di farsi strada sul mercato videoludico, ma troverà invece spazio anche nel catalogo di produzioni messe gratuitamente a disposizione degli utenti abbonati a PlayStation Plus. Worms Rumble è infatti parte della line up di giochi PS4 e PS5 gratis con PS Plus a dicembre 2020.

Con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'esordio, ha fatto la sua comparsa in rete la Lista Trofei di Worms Rumble. Poiché quest'ultima contiene anticipazioni su tutti i contenuti del gioco, ci limitiamo a segnalarvi che potete visionarla integralmente tramite il link disponibile in calce a questa news. Ricordiamo che il gioco includerà due differenti modalità: Deathmatch e Ultimo Verme, rispettivamente da affrontare in singolo e a squadre. Per la prima volta nella storia della serie Worms, saranno introdotti scontri in tempo reale tra gli invertebrati protagonisti della peculiare saga videoludica.