Worms Rumble, video recensione: vermi combattenti e battle royale, gratis con PS Plus!

Per la prima volta nella storia della celebre serie videoludica, gli invertebrati ma combattivi protagonisti abbracciano un sistema di combattimento in tempo reale, con risultati sorprendenti!

I vermi di Worms sono infatti pronti a cimentarsi nel frenetico Worms Rumble, battle royale che propone ai giocatori due diverse tipologie di sfida. Gli appassionati pronti a muovere battaglia in maniera individuale potranno cimentarsi con la modalità Ultimo Verme. Parallelamente, i team organizzati potranno invece usufruire della presenza della modalità Deathmatch. Con la possibilità di personalizzare il proprio strisciante personaggio, Worms Rumble offre alla saga nuove dinamiche ricche di azione esplosiva.

Per raccontarvi ogni dettaglio sull'offerta complessiva dell'esperienza, il nostro Giuseppe Carrabba si è cimentato in innumerevoli tentativi di conquista della vittoria. La Redazione di Everyeye vi racconta come è andata nella video recensione di Worms Rumble, disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye! Vi auguriamo una buona visione!



Vi ricordiamo inoltre che il titolo può essere giocato sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5, oltre che su PC. Gli abbonati al servizio Sony potranno riscattare gratis Worms Rumble su PS Plus, con il battle royale parte del catalogo di titoli offerti da Sony per il mese di dicembre. Lo proverete?