Worms W.M.D è ora disponibile per Nintendo Switch: ecco il trailer di lancio

ha annunciato che il porting perdiè da ora disponibile sul, e per l'occasione è stato pubblicato un trailer di lancio con le caratteristiche di gioco.

A differenza delle versioni disponibili su PC, Xbox One e PlayStation 4, quella per Nintendo Switch arriverà completa di tutti gli aggiornamenti distribuiti dopo il lancio, e potrà essere giocata con un solo Joy-Con. In aggiunta, i giocatori potranno personalizzare le proprie squadre con nuovi oggetti unici come vestiti e lapidi per i Worms caduti in battaglia.

In esclusiva su Nintendo Switch, per un periodo di tempo limitato, faranno il loro debutto anche tre nuovi scenari. Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Worms W.M.D. è da ora disponibile sll'eShop.