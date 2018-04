WoW Arena World Championship Spring 2018: ecco tutti i risultati dell'evento

Il 31 Marzo e 1 Aprile, Blizzard ha trasmesso in diretta da Columbus le finali dell’Arena World Championship Spring. Con 8 team, di cui 4 europei e 4 americani, è stata la più grande battaglia tra squadre occidentali disputate fuori dal Blizzcon.

Il vincitore del AWC Spring ha ricevuto un premio di 100,000 dollari e un posto assicurato al torneo di fine anno del WoW Arena World Championship Tournament che si terrà al Blizzcon. Andiamo a vedere quindi un veloce recap di queste emozionanti finali di World of Warcraft.



Il Torneo

La strada per il Blizzcon di quest’anno per quanto riguarda Nord America e Europa sarà molto differente rispetto al 2017, infatti vedremo in tutto 9 Arena Cups prima dell’AWC (Arena World Championship) e 2 eventi Lan interregionali - Le Spring Finals e le Summer Finals. L’idoneità per queste LAN è determinata dall’ammontare di punti AWC che ogni team guadagnerà.



Le 4 squadre con il miglior punteggio di ognuna delle due regioni potranno parteciparvi, sfidandosi in un torneo a doppia eliminazione. Il team vincitore di ogni LAN competerà all’AWC del Blizzcon di fine anno.



I Team scelti per il Nord America, sempre in base ai punti AWC raccolti finora sono stati: Method Orange, The Rejects, Super Frogs e Sneakier Snakes. L’Europa ha visto schierati invece: Skill-Capped, XRB to the Moon, Ascendant e Reformed.



I Team





Nord America

- Method Orange

Le squadre dei Method hanno subito una riorganizzazione quest’anno, inserendo Cdew, Trill e Mes nello stesso team. Trill e Mes sono entrambi membri fondatori dei Method Synergy, vincitori dei regionali NA dello scorso anno e terzi sul podio agli AWC del 2017

- The Rejects

Questo team vede una formazione molto solida in quanto composta da membri fondatori di squadre molto potenti: Rubcub (secondo posto agli AWC del 2017 con i Panda Global), Jahmilli (terzo posto agli AWC del 2015 e 2016 con i Tempo Storm), Roastyz (terzo posto agli AWC nel 2015 con i Cloud9) e Sethcurry (candidato alle regionali del NA nel 2017 con Pnda Gaming).

- Super Frogs

Team composto dallo stesso roster di Frogs in a Pond dello scorso anno, salvo per la sostituzione di Inviable con Mageiden.

- Sneakier Snakes

Dopo duri sconti attraverso l’NA Cup 3, questa squadra ha faticosamente raggiunto la qualificazione per le Sping Finals. Unico volto meno noto di questo team è Milkman, che si è rivelato cruciale come main healer.





Europa

- Skill Capped

Questo team che deve molto del suo successo nelle Arena Cups con la formazione Assassino/Mago, ha visto il suo mago (Raiku) impossibilitato a parteciparvi per problemi con il visto. Negli altri slot troviamo Chas, quinto agli AWC del 2016 con i Method (eu); Whaazz- vincitore delle regionali 2016 EU e Swapxy, due volte campione mondiale (nel 2015 con gli SK Gaming e nel 2016 con Splyce) e vincitore delle regionali 2017 EU con i Method Triforce.

- XRB to the Moon

Altro team di veterani LAN, con un roster molto simile a quello che abbiamo trovato nel 2017 con le regionali europee con gli Enjoy Legion.

- Ascendant

Ratapai ha vissuto una stagione davvero forte a inizio 2017, arrestata purtroppo a l’European Regional Championship. Sia Vilaye che Maro hanno raggiunto le regionali EU lo scorso anno con il team Making a Movie. Il loro quarto membro, Akrololz, non è riuscito a partecipare per problemi legati al visto.

- Reformed

Questa squadra, che vede Flappers alle prese con la sua prima LAN, è composta da veterani di WoW che sono sulla scena già da lungo tempo. Relzah e Disyo hanno gareggiato entrambi all’European Regional Champioship del 2017 per il team Blind Faith, e Gelubaba, si è qualificato quinto all’ ERC del 2016 con gli Yacht Boys.





Gran Finale - Reformed vs the Rejects

Questi due grandi team dopo essersi incontrati in un altro bracket si sono di nuovo dati battaglia nell’arena di Nagrand, qui Disyo (Reformed) ha visto la sua vita calare rapidamente mentre Relzah si trovava sotto l’effetto di Accecamento. Rubcub si è trovato costretto a lanciare precocemente Scudo Divino, ma alla fine Jahmilli non ce l'ha fatta.



Jahmilli perisce nuovamente a Caduta di Grigiomanto dove i The Rejects si trovano costretti a giocare in difesa fin dall’inizio. Nelle Rovine di Lordaeron, Jahmilli si ritrova di nuovo ad essere il target principale e nuovamente cade dopo poco l’inizio dello scontro.



Disyo e Jahmilli si trovano nuovamente a corto di vita nello scontro a Picco della Tigre. Qui un repentino uso di Aspetto della Tartaruga, permette a Disyo di resistere all’attacco dei The Rejects. Con tutti i Rejects a corto di vita, Reformed riacquisisce il suo bersaglio e Jahmilli va incontro alla sua fine assicurando così agli avversari il secondo posto all’Arena World Championship del Blizzcon 2018.

Il prossimo appuntamento con le Arena Cups sarà il 12 Maggio con la prima coppa europea del Summer season, speriamo quindi di rivivere nuovamente le emozioni che questo torneo ci ha donato.