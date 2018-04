WoW Battle for Azeroth: la nuova meccanica del Cuore di Azeroth debutta nel PTR

Con l’ultimo aggiornamento del Public Test Realm della nuova espansione World of Warcraft: Battle for Azeroth è possibile provare quella che sarà la nuova funzionalità legata all’equipaggiamento del nostro personaggio, il Cuore di Azeroth.

Questo infatti andrà a racchiudere tutte quelle che sono state le caratteristiche chiave implementate con Legion come i Leggendari, gli Artefatti e il Crogiolo di Lucefatua. Tutto questo sarà possibile con la modifica di alcuni pezzi equipaggiamento che forniranno dei tratti diversi per ogni classe.

Al momento solo l’armatura del torso è pronta per essere testata, ma già è molto interessante vedere come queste aggiunte contribuiranno a personalizzare il nostro personaggio.

Il tutto per ora, è suddiviso in 4 tier diversi, sbloccabili nel momento in cui si avrà sufficiente Azerite (la nuova risorsa presente dell’espansione).

Il primo tratto del primo tier è condiviso da tutte le classi e prende il nome di Campione di Azeroth. Questo si attiverà alla morte di un nemico andando ad incrementare la nostra versatilità e curandoci di un piccolo ammontare di salute. Gli altri invece, sempre collocati nel primo tier, sono tutti specifici per classe e variano a seconda della specializzazione da noi utilizzata. Questi tratti andranno quindi a potenziare le abilità, aumentando la velocità d’attacco o fornendoci statistiche aggiuntive, senza dover sperare che il leggendario indispensabile per il nostro ruolo ricapiti tra le nostre mani.

I tratti del secondo tier invece, non saranno incentrati sulle nostre abilità ma andranno ad influenzare il nostro personaggio in base al ruolo da noi scelto, potenziando la nostra mansione di Assassino, Tank o Curatore. Ad esempio, il tratto Venti di Guerra aumenterà la nostra schivata per 3 secondi, accumulabile per 10 volte, se andremo a subire dei danni.

Al terzo tier troviamo invece dei tratti più generali, quindi utili a qualsiasi classe e specializzazione. Al momento troviamo solo due tratti: Velocità Vampirica, che ci curerà di un piccolo ammontare e aumenterà la nostra velocità di movimento alla morte di un nemico e, Protezione Risonante che ci fornirà uno scudo ogni 30 secondi, simile all’effetto fornito dall’oggetto leggendario Prydaz.

Nell’ultimo tier invece troviamo un tratto che ci ricorda moltissimo il Crogiolo di Lucefatua: Azerite Potenziata. Questo andrà ad aumentare il livello dell’oggetto in questione di 5 punti, incrementando di conseguenza tutti i suoi valori e le statistiche.

Dato che si tratta di un'alpha, tutto questo è soggetto a modifiche, ma è interessante vedere come tutte le meccaniche di Legion siano state semplificate e riunite sotto un unico sistema. Continuate a seguirci per scoprire tutte le novità che Battle for Azeroth ha in serbo per noi.