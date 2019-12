WoW Battle for Azeroth: la patch Visioni di N'Zoth arriva a gennaio con un nuovo Raid

A distanza di diversi mesi dall'annuncio, Blizzard Entertainment ha finalmente svelato la data di pubblicazione di Visioni di N'Zoth, aggiornamento di World of Warcraft che andrà a conclude il ciclo di contenuti aggiuntivi per Battle for Azeroth in attesa del lancio della nuova espansione Shadowlands.

"Gli eventi del Palazzo Eterno hanno preparato la liberazione del Dio Antico N'zoth dalla prigione creata dai Titani, e un'antica corruzione si è diffusa su Azeroth", si legge sul sito ufficiale. A partire dal 15 gennaio, sarete chiamati a tornare a Uldum e nella Vallata dell'Eterna Primavera per occuparvi della corruzione di N'zoth in nuovi Assalti, assistere a nuove Visioni Orripilanti, reclutare due nuove Razze Alleate, gli abili Vulpera (Orda) e gli ingegnosi Meccagnomi (Alleanza), e altro ancora.

Una settimana dopo la pubblicazione di Visioni di N'Zoth prenderà inoltre il via Ny'alotha, la Città Risvegliata, una nuova incursione da 12 boss ambientata nel cuore ammantato dal Vuoto dell'antico Impero Nero, che vi accompagnerà fino allo scontro diretto con N'zoth, in una battaglia che deciderà il destino di Azeroth. Questo il calendario completo del raid:

22 gennaio - Modalità Normale ed Eroica

29 gennaio - Ny'alotha Mitica e Ricerca delle Incursioni - Ala 1 (Visione del Destino)

12 febbraio - Ricerca delle Incursioni - Ala 2 (Sale della Devozione)

26 febbraio - Ricerca delle Incursioni - Ala 3 (Dono della Carne)

11 marzo: Ricerca delle Incursioni - Ala 4 (Sogno a Occhi Aperti)

Poco dopo l'uscita di Visioni di N'zoth inizierà la Stagione 4 di Battle for Azeroth, che offrirà un nuovo affisso stagionale nelle spedizioni Mitiche con Chiavi del Potere, aggiornamenti alle ricompense e novità per il PvP. Si prospetta un altro grande anno per World of Warcraft, dal momento che nel 2020 è attesa anche la nuova espansione Shadowlands.