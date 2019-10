WoW Classic: Blizzard forza il clan 'Gay Boys' a cambiare nome, poi ci ripensa

Blizzard non smette di far parlare di sé in questi giorni. Dopo il caso Blitzchung, giocatore di Hearthstone punito dopo essersi schierato a favore della protesta di Hong Kong durante uno streaming dai Grandmasters, la compagnia di Irvine si è resa protagonista di un altro episodio legato a World of Warcraft Classic.

Stando a quanto segnalato da Ars Technica, lo scorso giovedì la compagnia di Irvine ha forzato il clan "Gay Boys" a cambiare il proprio nome in "Guild ZFXPK". In una mail inviata all'amministratore del gruppo, il servizio clienti di Blizzard ha spiegato che la decisione è stata presa poiché i giocatori hanno "segnalato il nome come inappropriato più e più volte". In un primo momento il creatore del clan è anche stato punito con una sospensione temporanea dell'account, fortunatamente revocata poco dopo.

Come facilmente immaginabile, i componenti del clan non hanno preso bene questa decisione. Uno di essi, Ahmil Jilani, ha scritto: "Se voi deste un'occhiata al mio chat log relativo al processo di reclutamento che ci ha portati dove siamo oggi, trovereste i messaggi di molte persone che scrivono 'F****** i gay', in mezzo a tanti altri estremamente detestabili e discriminatori. QUESTI sono gli individui che trovano il nome del nostro clan inappropriato. Assecondandoli, dimostrate di essere dalla loro parte come compagnia, il che, dopo una decade passata a giocare ai vostri titoli, mi sorprende".

Successivamente, un altro membro del clan ha contattato Ars Technica per segnalare che Blizzard ha fatto dietrofront ripristinando il nome del clan Gay Boys, avvertendo tuttavia che potrebbe essere nuovamente modificato in caso di ripetute segnalazioni da parte degli altri giocatori di World of Warcraft Classic.