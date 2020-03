WOW e Coronavirus: bonus speciali per supportare i giocatori di World of Warcraft

Come ormai noto, l'emergenza sanitaria causata dal diffondersi dei contagi ad Coronavirus/COVID-19 ha spinto molti Governi ad adottare misure eccezionali volte a prevenire un ulteriore estendersi dell'epidemia e a contrastarne gli effetti.

Di conseguenza, in seguito alla chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine grado, all'interruzione di molte attività produttive e alla promulgazione di norme volte a limitare al minimo le interazioni sociali, sono molte le persone alla ricerca di svaghi a cui potersi dedicare dall'interno delle mura domestiche. Tra questi, l'intrattenimento videoludico sembra rappresentare un settore decisamente importante, come indicato dal recente record di utenti attivi n contemporanea su Steam.

Per questa ragione, diverse software house hanno scelto di offrire un proprio contributo per cercare di allietare le giornate dei giocatori. Poco tempo fa, DICE ha attivato dei bonus speciali in Star Wars Battlefront 2: ora, anche Blizzard inaugura un'iniziativa simile, pensata appositamente per i giocatori di World of Warcraft. Sino al prossimo 20 aprile, gli utenti in viaggio per Azeroth all'interno di WOW Battle for Azeroth, WOW Legion e WOW Edizione introduttiva potranno beneficiare di uno speciale bonus in-game. Battezzato dal team come "Venti della Saggezza", grazie a quest'ultimo i giocatori riceveranno una quantità di esperienza doppia rispetto a quanto solitamente previsto all'interno dei titoli.