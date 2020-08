WOW Shadowlands arriva a ottobre: oscurità e vendetta attendono nei nuovi trailer

Prosegue la cerimonia di apertura della Gamescom 2020, sotto l'attenta conduzione di Geoff Keighley. Tra i protagonisti dello show anche i contenuti di World of Warcraft: Shadowlands.

La nuova espansione del celebre MMORPG ha rubato la scena durante l'Opening Night Live, con la trasmissione di due trailer. Il primo di questi, visionabile in apertura a questa news, introduce l'universo narrativo di Shadowlands. Uther the Lightbringer, raggiunto l'aldilà, non ha ancora esaurito il proprio ruolo nel mondo. Accolto sotto l'ala protettrice di Devos lo conduce da Bastion in direzione di una missione da condurre sotto la stella della giustizia...o della vendetta?

L'Opening Night Live 2020 ha offerto inoltre un'ulteriore informazione: WOW Shadowlands approderà sul mercato videoludico il prossimo 27 ottobre 2020! A confermarlo è un nuovo gameplay trailer, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Per maggiori dettagli sull'espansione, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca intervista agli autori di World of Warcraft Shadowlands