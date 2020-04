WoW: Shroud e quei 13.000 Dollari spesi per partecipare a un raid

Il famoso streamer di Mixer ed ex pro player di CS:GO, Shroud, durante un suo stream in cui si discuteva, tra le altre cose, dell'aumento del prezzo dei voli a causa della crisi sanitaria globale, si è ricordato di una cosa che aveva fatto un paio di mesi fa.

Ha confessato di aver speso oltre 13.000 Dollari per affittare un jet privato così da arrivare in tempo per partecipare a un raid di World of Warcraft, lo scorso febbraio.

"...l'unica ragione per cui l'ho fatto è stato fare il mio raid di WoW", ha ricordato Shroud. Doveva arrivare a Las Vegas e tornare a Los Angeles in tempo e questo era l'unico modo per farlo. Avrei preso un volo normale ma dovevo assolutamente fare il mio raid perché era il giorno d'uscita di Blackwing Lair in World of Warcraft Classic."

Shroud ha dichiarato che il jet privato gli è costato circa 6.600 Dollari l'ora ed era da tanto che voleva farlo. Poi, un volo di appena due ore era secondo lui il modo migliore per fare l'esperienza senza per forza dover sborsare molti soldi.

E noi che ancora ci lamentiamo del prezzo dell'abbonamento mensile di World of Warcraft.