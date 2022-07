WoW Wrath of the Lich King Classic: trapela per errore la possibile data d'uscita

Lo scorso aprile, oltre alla nuova espansione Dragonflight, Blizzard Entertainment ha svelato World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic, la riedizione di una delle più celebri espansioni di World of Warcraft, uscita originariamente nel novembre del 2008.

La compagnia ha confermato il ritorno della versione Classic di Wrath of the Lich King entro il 2022, ma non ha finora mai comunicato un'esatta data d'uscita. Qualcosa, tuttavia, potrebbe essersi mosso sulla pagina del gioco presente sul sito ufficiale di Blizzard. Alcuni giocatori hanno infatti notato che, per un breve momento, la pagina si è aggiornata riportando il 26 settembre 2022 come giorno in cui sarà possibile rivisitare il celebre contenuto aggiuntivo di WoW.

L'update potrebbe però essere stato frutto di un errore, in quanto Blizzard ha subito dopo risistemato le informazioni rimettendo nuovamente un generico 2022 come finestra di lancio. In ogni caso, però, i fan sono stati molto veloci nel catturare l'immagine con la presunta data, diffondendola subito attraverso i forum più popolari come Reddit. A questo punto non resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte degli sviluppatori per scoprire se davvero il 26 settembre si ritornerà nel continente di Northrend.

In molti si sono inoltre chiesti se anche World of Warcraft Cataclysm Classic si farà o no, ma Blizzard per il momento non sembra avere piani in tal senso, dicendo che tutto dipenderò dalla volontà dei fan.