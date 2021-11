Wraith e Bloodhound in un doppio cosplay perfetto di Apex Legends

Apex Legends è uno dei titoli più in vista del momento. Il battle royale pubblicato da EA sta conquistando Twitch, battendo rivali come Fortnite e Call of Duty nonostante la sua giovane età e lo spessore del brand dei suoi rivali. La formula di gioco free to play sicuramente incentiva i giocatori a entrare nel mondo che fu anche di Titanfall.

In questo universo, che si ricollega per l'appunto all'altra IP, i giocatori andranno a scegliere una delle varie leggende Apex, controllandole in un gruppo di tre persone e cercando di portare il proprio team alla vittoria. Le leggende tra cui scegliere sono diverse, alcune delle quali presenti fin dal gioco base a disposizione di tutti. Il successo di Apex Legends si estende in tutto il mondo, toccando anche il Giappone, dove due cosplayer hanno deciso di impersonare due delle figure femminili più di spicco del videogame di EA.

Nelle foto in basso preparate da Chachamaru e Ao vediamo un cosplay di Wraith e Bloodhound da Apex Legends, con la prima con la sua solita divisa nera e viola, l'altra con un costume marroncino da soldato apocalittico con tanto di maschera e tubi.

La divisa di Wraith sembra rifarsi allo stile di Sonic da One-Punch Man, cosa che qualche anno fa suscitò i dubbi di qualche fan.