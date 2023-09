Wraith entra in gioco: la combattente interdimensionale in un cosplay di Apex Legends

Si respira aria di novità sul battle royale free to play di Respawn Entertainment ed Electronic Arts. Apex Legends ha inaugurato la Stagione 18, segnata dall'introduzione della leggenda gratuita Revenant e di sostanziali novità per il gioco competitivo. A dare il benvenuto a Resurrezione è però Wraith.

È tempo di Resurrezione in Apex Legends. La Stagione 18, così denominata, ha portato a grossi cambiamenti per il cyborg-sicario, totalmente riscritto sia nel gameplay che nella lore. Sono poi arrivate come da consuetudine nuove skin e bilanciamenti di gioco. A distogliere l'attenzione dei fan da queste novità è la cosplayer di fama internazionale Senyamiku.

L'artista di calibro mondiale, che conta una fanbase di oltre 1,3 milioni di seguaci, ha condiviso una splendida videoclip in cui veste i panni di una delle eroine sbloccate di default nel titolo. Parliamo di Wraith, la combattente inarrestabile che esegue attacchi letali manipolando lo spaziotempo e distorcendo la realtà. Sospesa al confine tra la vita e la morte, i suoi occhi vitrei penetrano il campo di battaglia.

In questo cosplay di Wraith da Apex Legends vediamo l'entrata in gioco della combattente interdimensionale. Nascosta da una coltre di nebbia prodotta da un fumogeno, la Leggenda mostra le sue skill con un kunai.