Wraith: The Oblivion Afterlife: il World of Darkness arriverà anche su PlayStation VR

L'immaginario del World of Darkness torna farsi vedere in versione VR grazie a Wraith: The Oblivion Afterlife. Gli sviluppatori di Fast Travel Games hanno infatti annunciato l'arrivo del gioco ambientato nel World of Darkness anche su PlayStation VR.

Wraith: The Oblivion Afterlife è un gioco pensato per la realtà virtuale che si colloca nel medesimo universo horror del World of Darkness di Vampire The Masquerade e Werewolf The Apocalypse. Ambientato nella moderna Barclay Mansion, il titolo consentirà ai fan della serie di interpretare un Wraith capace di manipolare gli oggetti dalla distanza, tracciare il movimento degli spiriti e camminare attraverso le solide pareti della villa.

Ad occuparsi del progetto di Fast Travel Games sarà Paradox Interactive, in qualità di publisher, mentre la direzione artistica e creativa spetterà a Erik Odelhahl. Prima di lasciarvi alle immagini, vi ricordiamo che Wraith: The Oblivion Afterlife dovrebbe uscire entro la fine del 2020 sulle principali piattaforme VR per PC, mentre la versione per PlayStation VR appena confermata arriverà nel corso del 2021. Come sempre vi terremo aggiornati!