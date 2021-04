Wraith the Oblivion Afterlife, l'oscurità avvolge la VR all'evento Oculus: ora disponibile

Dopo l'annuncio di un ulteriore rinvio e del cambio del team di sviluppo di Vampire The Masquerade: Bloodlines 2, gli appassionati del World of Darkness potranno rifarsi a brevissimo con una nuova produzione videoludica dedicata al cupo immaginario.

Annunciato nell'estate dello scorso anno, Wraith: The Oblivion- Afterlife è infatti pronto a vedere la luce su dispositivi VR. In occasione dell'Oculus Gaming Showcase, il team di Fast Travel Games e il publisher Paradox Interactive presentano infatti al pubblico il trailer di lancio dell'avventura horror. Il debutto di questo nuovo viaggio a tinte oscure più che prossimo, con la data di debutto ufficialmente fissata per la giornata odierna, 22 aprile 2021. Il filmato, disponibile direttamente in apertura a questa news, offre al pubblico un nuovo e inquietante assaggio di ciò che attenderà i giocatori più coraggiosi tra le mura della Barclay Mansion, luogo avvolto da letali e oscuri segreti.

Wraith: the Oblivion - Afterlife troverà spazio nelle librerie digitali dei visori parte delle famiglie di Oculus Quest e Oculus Rift. Come già annunciato nell'agosto dello scorso anno, tuttavia, il titolo raggiungerà anche l'universo della Realtà Virtuale a marchio Sony. Una versione di Wraith: The Oblivion - Afterlife per PlayStation VR è già confermata da diversi mesi.