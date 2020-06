Wraith: The Oblivion Afterlife, il World of Darkness abbraccia la VR con il nuovo horror

Dopo esserci tuffati nel World of Darkness con il video Xbox Series X di Vampire Bloodlines 2, gli autori Fast Travel Games ci reimmergono nell'immaginario a tinte oscure del WoD con Wraith: The Oblivion Afterlife, un'avventura da vivere inforcando il proprio visore VR preferito.

Il titolo, previsto al lancio entro fine anno sulle "principali piattaforme VR", e quindi PC e, presumibilmente, PS4 con PS VR, si colloca nel medesimo universo horror del World of Darkness di Vampire The Masquerade e Werewolf The Apocalypse, focalizzandosi su di un'esperienza narrativa ricca di pathos e di colpi di scena.

Wraith The Oblivion Afterlife è ambientato nella moderna Barclay Mansion e consente agli appassionati della serie ruolistica di interpretare un Wraith. A occuparsi di questo progetto saranno Paradox Interactive, in qualità di publisher, ed Erik Odeldahl nel ruolo di regista e direttore creativo. Le prime scene di gameplay saranno trasmesse nel corso di un evento digitale previsto per il mese di agosto.

Nel frattempo, vi proponiamo il teaser trailer di Wraith The Oblivion Afterlife e rimaniamo in attesa di ricevere ulteriori informazioni sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce questo titolo e, naturalmente, sulla natura dell'esperienza ludica e sulla storia che ci attende.