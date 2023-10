Wrath Aeon of Ruin arriverà nel 2024: il nuovo trailer annuncia la data d'uscita

Alcune settimane fa, 3D Realms ha annunciato la finestra di lancio della versione dell'FPS Old School Wrath Aeon of Ruin. A distanza di non molto tempo, però, è giunta una grande notizia per chi è interessato al progetto sviluppato dai ragazzi di KillPixel: Wrath Aeon of ruin ha una data d'uscita ufficiale, rivelata da poco.

Nella giornata del 30 settembre 2023, infatti, è arrivato un interessante trailer di Wrath Aeon of Ruin che comunica l'attuale data di pubblicazione del gioco. "È passato un po' di tempo, ma la data di uscita di Wrath Aeon of Ruin è finalmente arrivata", afferma la descrizione del video in questione. "Un tempo alla deriva nel Mare senza Età, ora vi trovate sulle rive di un mondo morente. Dalle tenebre che si consumano, emerge una figurata ammantata di bianco, il Pastore delle Anime Selvagge, che vi affida il compito di dare la caccia ai restanti Guardiani del Vecchio Mondo".

Siete pronti a viaggiare nell'oscurità per adempiere ai vostri doveri? Wrath Aeon of Ruin uscirà il 27 febbraio 2024. L'informazione tanto attesa è finalmente giunta, con un video che arriva come un fulmine a ciel sereno ma che dà una risposta all'interrogativo sull'esatta data di pubblicazione del titolo, il quale ha attanagliato i numerosi giocatori che hanno provato il gioco nella sua versione in accesso anticipato. 3D Realms ha annunciato Wrath Aeon of Ruin per PC, PS4, Switch e Xbox One nel 2019, ma adesso sta per giungere il momento di scoprire la versione finale del lavoro di KillPixel.