Wrath Aeon of Ruin: la versione finale dell'FPS old school ha una finestra di lancio

Nel corso dello showcase di 3D Realms da Ion Fury a Wrath, il publisher texano ha fornito degli importanti aggiornamenti sulla finestra di lancio della versione finale di Wrath Aeon of Ruin, lo sparatutto old school di KillPixel per PC e console.

Disponibile in Accesso Anticipato dal 2019, l'FPS costruito attorno alla tecnologia di Quake 1 e alle musiche di Andrew Hulshut (il compositore di Quake Champions, Dusk, Amid Evil e Rise of the Triad) si prepara perciò a ricevere tante migliorie, aggiunte e ottimizzazioni raggiungendo la fatidica versione 1.0.

Il nuovo trailer confezionato da KillPixel ci tuffa nelle atmosfere hardcore di questo sparatutto per offrirci un assaggio del lavoro svolto dagli autori indie per arricchire di contenuti l'odissea da vivere nei panni dell'Outlander, un giustiziere solitario chiamato a compiere un lungo viaggio negli Inferi per recuperare cinque reliquie e falciare quanti più demoni possibile per placare la sua sete di vendetta.

Il lancio della versione finale di Wrath Aeon of Ruin è previsto nella primavera del 2023 su PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.