Da Wrath a Ion Fury: ecco gli FPS old school che vedremo allo showcase di 3D Realms

Mentre i giocatori di tutto il mondo attendono lo showcase dedicato ai videogiochi Disney e Marvel, ecco che arriva l'annuncio di un altro evento videoludico per il mese di settembre. 3D Realms ha annunciato che sta per tornare il Realms Deep, diretta streaming durante la quale assisteremo alla presentazione di parecchi FPS old school.

La direttà verrà trasmessa il prossimo 16 settembre 2022 alle ore 21:00 del fuso orario italiano e, stando a quanto dichiarato dall'azienda, avrà una durata di circa un'ora e mezza. Oltre agli annunci di titoli attualmente sconosciuti, all'evento saranno presenti anche giochi già noti al pubblico che arriveranno sugli scaffali prossimamente, tra i quali troviamo l'espansione Aftershock di Ion Fury, Cultic, Wrath, Graven e Core Decay. Per quello che riguarda invece i partner di 3D Realms che saranno all'evento con qualche annuncio, troviamo Nightdive Studios, Running With Scissors, New Blood, Team 17 e Nvidia. Ad accompagnare l'evento in diretta, 3D Realms terrà anche un enorme LAN Party ad Aalborg, in Danimarca, nel periodo compreso tra il 16 e il 18 settembre 2022.

Chiunque sia interessato all'evento, potrà seguirlo tramite i canali Twitch e YouTube di 3D Realms.