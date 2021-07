WRC 10: il campione rally Sébastien Loeb ci introduce al nuovo trailer

Il Nacon Connect 2021 è stato l'occasione per tornare a parlare di WRC 10, il nuovo capitolo della serie World Rally Championship atteso per il 2 settembre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, con la versione per Nintendo Switch attesa invece due mesi dopo, a novembre.

Durante l'evento ad introdurci al nuovo trailer del gioco è stato Sébastien Loeb, leggendario pilota WRC e nove volte campione del mondo in carriera. L'ospite speciale ha parlato delle caratteristiche e i contenuti del gioco che celebrerà inoltre il cinquantesimo anniversario dei FIA World Rally Championship. Le aspettative attorno a WRC 10 sono quindi molto elevate data anche l'importanza dell'anniversario che ricorre quest'anno. In aggiunta, coloro che prenoteranno il gioco avranno accesso alla Subaru Impreza del 1997, oltre a un evento storico esclusivo.

WRC 10 è stato presentato ufficialmente ad aprile 2021, attraverso un trailer di annuncio che ne ha mostrato le prime sequenze di gameplay. Sviluppato da KT Racing, il decimo episodio della serie punta ad elevare ulteriormente l'asticella qualitativa perfezionando sia il gameplay che l'offerta contenutistica del gioco, oltre a garantire un importante miglioramento grafico rispetto agli ultimi capitoli. Confermata la presenza della modalità Carriera e delle 52 squadre ufficiali della Stagione 21. Per ulteriori approfondimenti potete leggere il nostro provato di WRC 10.