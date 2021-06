WRC 10 in preordine per tutte le console al prezzo minimo garantito

WRC 10, noto anche come WRC 10 FIA World Rally Championship, è un videogioco di corse sviluppato da Kylotonn e pubblicato da Nacon. È il gioco ufficiale del 2021 World Rally Championship.

Il titolo è preordinabile su Amazon a 49,99 euro per PS4 e Xbox One o 59,99 euro per PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch, con uscita prevista per il 2 settembre per tutte le console, tranne per Nintendo Switch, la cui uscita del gioco è fissata per il 4 novembre.

Di seguito il link per preordinare WRC 10:

Ecco tutti i contenuti che il gioco offrirà al lancio previsto per il 2 settembre:

6 rally storici, tra cui Acropoli, San Remo, Germania, Argentina ecc.

Oltre 20 auto leggendarie, tra cui Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota ecc.

4 nuovi rally: Estonia, Croazia, Belgio e Spagna

52 squadre ufficiali della stagione 2021 (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC)

Come sempre vi ricordiamo che Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che vi permette di risparmiare se Amazon abbassa il prezzo del preordine: prenotando subito e senza fare più nulla, al momento della spedizione Amazon vi addebiterà il prezzo più basso che il gioco ha ottenuto dal momento del vostro ordine a quello della spedizione.