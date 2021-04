WRC 10: il simulatore rally di Nacon sfreccia nel primo video gameplay

In attesa di mostrarci le primissime scene di gioco del racing motociclistico italiano RiMS, le alte sfere di NACON presentano ufficialmente WRC 10, il nuovo capitolo della celebre serie di simulatori di guida su licenza FIA World Rally Championship.

Sviluppato da KT Racing, il progetto di WRC 10 punta a evolvere sensibilmente l'offerta ludica, grafica e contenutistica della serie con innovazioni che attraverseranno tutte le modalità del titolo. All'interno di WRC 10 troveranno spazio gli scenari dei quattro rally inediti del 2021 ambientati in Estonia, Croazia, Belgio e Spagna, oltre ai 6 rally storici come quelli di Sanremo, Germania, Argentina e dell'Acropoli.

I patiti delle gare su sterrato saranno poi felici di sapere che in WRC 10 ci saranno le 52 squadre ufficiali della Stagione 21, 19 eventi storici e 20 auto leggendarie di Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota e altri costruttori.

Nel gioco ritroveremo anche la modalità Carriera, un ampio ventaglio di attività multiplayer e, in tutte le competizioni in singolo e in rete, un motore fisico riscritto per restituire una sensazione di guida, una forza aerodinamica, un turbo e una gestione della frenata più realistici. La nuova fatica rally di NACON arriverà il 2 settembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One. WRC 10 uscirà successivamente anche su Nintendo Switch.