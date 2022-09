WRC 2022 World Final: i finalisti si sfidano per un premio in denaro di 25mila euro

Dopo l’annuncio della eSports WRC World Final dello scorso luglio, NACON, KT Racing Studio, WRC Promoter e EKO Acropolis Rally Greece sono lieti di ospitare la finale mondiale della competizione WRC presented by AGON by AOC il 7-8 settembre 2022 in Grecia, nel cuore del Villaggio Olimpico di Atene.

La settima stagione dell'evento si svolgerà durante il Rally dell'Acropoli e ospiterà gli otto finalisti. In ordine di classifica, Sami-Joe Abi Nakhle (Libano - Campione del Mondo 2020), Izamusing (Gran Bretagna), Lohan "Nexl" Blanc (Francia - Triplo Campione del Mondo 2017, 2019, 2021), Kazunokota (Giappone), Botti Jr (Italia), Katana (Polonia), Zeniou (Cipro) e Kriim (Francia) parteciperanno al WRC 10.

Nel 2015, KT Racing e NACON sono stati i primi a istituire un campionato eSport accanto a una competizione automobilistica reale. L'evento non ha mai smesso di attirare un numero sempre maggiore di concorrenti, alzando il livello di anno in anno. Per celebrare quest'ultima stagione, KT Racing e NACON assegneranno al vincitore della finale un premio in denaro di 25.000 euro, per un totale di 30.000 euro di montepremi. Parallelamente, i partner Fanatec, Playseat, TW Steel e AOC offriranno numerosi premi ai partecipanti.

L'attuale classifica generale è consultabile nella pagina dedicata. Seguite la gara in diretta dall'8 settembre alle 15:00 sulle reti ufficiali WRC e su Youtube, Facebook e Twitter!

Come da prassi, infine, vi rimandiamo alla recensione di WRC 10.