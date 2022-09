WRC 2022 World Final: quarto titolo mondiale per Lohan 'Nexl' Blanc

NACON, KT Racing ed EKO Acropolis Rally Greece annunciano che il francese Lohan 'Nexl' Blanc ha conquistato il quarto titolo del Campionato eSports WRC vincendo la Finale Mondiale 2022 presentata da AGON by AOC, svoltasi tra 7 e 8 settembre in Grecia durante il Rally dell'Acropoli.

Lohan 'Nexl' Blanc è diventato il primo a conquistare il quarto titolo nella storia del WRC eSports Championship vincendo la Finale Mondiale 2022 presentata da AGON by AOC. Il campione in carica si è qualificato secondo per la finale prima delle quattro tappe, dove l'MVP della stagione regolare Sam-Joe Abi Nakhle era il chiaro favorito.

Tuttavia, il giovane libanese ha commesso uno dei suoi rari errori nella prima prova, andando a sbattere contro un muro ad alta velocità nel Col de Braus. Dopo aver perso più di quaranta secondi, ha dovuto recuperarli nei tre settori cronometrati rimanenti. Lohan Blanc e il suo compagno di squadra a Race Clutch, John 'Izamusing' Bebnowicz-Harris, ne hanno approfittato e si sono contesi il gradino più alto del podio, con il primo che alla fine ha vinto per 16''75.

Il podio è stato completato da Marco "Botti Jr" Bottinelli nella sua prima finale mondiale, a 13'11 di distanza. "È stato davvero difficile gestire il mio ritmo", ha dichiarato Lohan Blanc dopo la sua vittoria. "Non sono riuscito a vincere nessuna gara [durante la stagione regolare], quindi non mi aspettavo di vincere, ma alla fine bisogna spingere e credere in se stessi. Ho sentimenti contrastanti per il fatto che Sami-Joe non sia salito sul podio, ma d'altra parte sono davvero felice per il mio percorso [nel WRC Esports] dal 2016". Il secondo classificato, John Bebnowicz-Harris, ha festeggiato il suo primo podio dopo aver mancato per poco il podio nelle ultime due stagioni.

"Ho cercato in tutti i modi di spingere la Lohan", ha detto. "Alla fine, ho superato i miei limiti e ho fallito. È stata una lunga strada per arrivare a questo punto. Solo alcuni piccoli dettagli hanno cambiato tutto. Volevo davvero salire sul podio oggi e arrivarci mi sembra irreale”.

Per il suo titolo, Lohan Blanc si aggiudica un premio in denaro di 25.000 euro messo in palio dall'editore del gioco WRC, NACON e dallo studio di sviluppo KT Racing. Il francese ha ricevuto anche un orologio TW Steel VS90 WRC in edizione limitata. John Bebnowicz-Harris ha ricevuto un simulatore completo donato da AGON by AOC, Playseat e Fanatec e un orologio TW Steel VS92 WRC in edizione limitata. Infine, Marco Botinelli ha vinto un orologio TW Steel GT11 WRC classificandosi terzo.

In chiusura, eccovi la recensione di WRC 10.